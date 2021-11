Ratonera en La Palma

Convertir La Palma en un parque temático de la vulcanología es una irresponsabilidad que espero no tengamos que lamentar. Entiendo que la erupción está causando graves perjuicios económicos y sociales, pero llenar de turistas la isla es una temeridad. El cierre del aeropuerto el lunes dejó a muchos visitantes en tierra, sin posibilidad tampoco de salir en barco. La causa de la suspensión de los vuelos era la ceniza en el aire suspendida, una cuestión menor si se piensa en lo que puede pasar si se produce un terremoto de gran intensidad o una nueva erupción de dimensiones inesperadas. La evolución que se está produciendo, con un volcán cuya actividad va in crescendo de forma alarmante, no está dejando en muy buen lugar a los vulcanólogos, y visto que no están adelantándose a los acontecimientos, nadie puede asegurar que no vaya a ocurrir algo que se escape del control de la autoridades de protección civil. Desde luego, tener en la isla a más de diez mil personas que solo aportan ayuda económica al sector que vive del turismo, no es el mejor escenario ante un volcán que puede entrar en una fase totalmente desbocada. Los gobernantes tienen el reparo lógico a cerrar la puerta a los visitantes, porque podría penalizar al turismo, pero eso se puede paliar aportando las suficientes ayudas hasta que todo este episodio pase. Convertir la isla en una ratonera para miles de visitantes, pero especialmente para los palmeros, que no han elegido estar allí, es todo un despropósito.