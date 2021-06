"No es tonta"

están en torno a una mesa Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Bertín Osborne. Da lo mismo en casa de quién; todos son herri batekos, aunque en diferentes graduaciones: desde la derecha extrema a la extrema derecha. El entrevistador, animado por ese clima de confianza que da la complicidad ideológica, le pregunta a MAR: "¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que se ha dicho de ella?" El estratega en la sombra suelta: "Que es tonta". Ni la mira a la cara; la confesión va dirigida a Osborne, los dos asimilan la respuesta, sin mirar a la lideresa; ella mantiene el gesto como quien oye llover, como si hablaran de otra persona. La escena encierra el más demoledor de los guiones: Miguel Ángel Rodríguez parece hablar de una creación suya, una autómata sofisticada, 5.0, entre cuyas características técnicas no está la de ser tonta, como dicen por ahí. Los segundos que siguen a la crítica escena que vale por toda la entrevista son tensos para un espectador que, pese a no sentir simpatía alguna por la dirigente popular, aún no ha perdido la capacidad de empatizar incluso con quien desconoce qué es la empatía hacia el adversario. Isabel Díaz Ayuso aparece en ese momento televisivo como un producto sobre el que están hablando dos tratantes de estrellas políticas. "Aquí, mi mejor ejemplar: ni un pelo de tonta, oye"; "Sí, ya me lo parecía a mí; se lo tengo que decir a Santi". Y la revelación política de la derecha asiente complacida.