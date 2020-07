A la espera del sobrecito

La Junta Electoral Central ha ordenado a Correos que reanude el envío de la propaganda electoral de Vox en Euskadi y Galicia. Me alegra la decisión del órgano judicial, porque creo que los ciudadanos tenemos derecho a recibir información sobre todas las formaciones que concurren a las elecciones. Si por Vox fuera, no solo no recibiríamos información de determinados partidos, sino que además no tendríamos posibilidad de votarles, ya que los muchachos y muchachas de Abascal son partidarios de su ilegalización. Así que cualquier demócrata estará de acuerdo con la reanudación del envío de la propaganda de los ultraderechistas, aunque solo sea para ejercer el inalienable derecho de tirarla directamente a la basura (ya saben, contenedor azul). Yo, particularmente, estoy deseando que llegue el envío a mi buzón; quiero comprobar por mí mismo si es verdad que cuentan tantas mentiras, para ratificarme en que además de mi radical discrepancia ideológica con ellos, también nos separa una distancia sideral en cuanto a posiciones éticas y morales. Utilizar la mentira para intentar engañar a los ciudadanos está instalado en el ADN de estos señores y señoras, no en vano sus papás políticos tuvieron bajo la bota opresora a millones de personas mientras repetían sus mentiras como un mantra a través de todo medio a su alcance. Ahora van a utilizar un sobrecito que nos meterán en el buzón a falta de otro sitio. Lo leeré y lo tiraré, porque me parece demasiado duro para otros usos.