La ministra de 'igual-dá'

Aqué crees que se debe la bajada de participación en el 8-M? Y la ministra Montero contesta ufana; Pues tía, creo que al coronavirus. No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir... Superguay el off the record de la irresponsable pública reconociendo que había temor al covid en las manifestaciones. Extraordinario el currículum de esta joé-tía para llevar un ministerio. ¡Pero si hasta le tuvieron que revisar la ley por faltas de sintaxis y ortografía! Después de dos meses y medio sin que esté ni se la eche de menos, la marquesa de Galapagar, alias ministra de igual-dá, da tramas televisivas para una temporada. Este vídeo bocachancla es solo un ejemplo. Igual que la mítica escena que protagonizó con su mochila portabebés en el Instituto de la Mujer. Un auténtico docu reality;Montero y el curioso caso de la bebé que solo mama en horario de trabajo y eventos oficiales. Nos vendieron que normalizaba la lactancia, pero normalizar sería que la cajera de Eroski pudiera amamantar en el súper, igual que la enfermera de Osakidetza, la conductora de Bilbobus o la ertzaina. Llevar a su hija al ministerio de la cuchipandi, crea una desigualdad enorme con respecto a la inmensa mayoría de madres que no pueden –virus aparte– llevar a sus bebés al trabajo. Además perpetúa un rol viejuno ya que nunca se ha visto a Pablo Iglesias llevar a ningún vástago al Congreso. Igual de viejuno que tenga que salir su txurri a defender a la señora ministra.

clago@deia.eus