Las tropas del bando nacional han salido de sus tumbas ideológicas y se han puesto en marcha cual ejército de zombies para tomar Madrid y desactivar el ¡No pasarán! (de fase) con el que les desafía el gobierno popular sustentado por rojos y separatistas. La batalla de Madrid tiene todas las trazas de convertirse en un episodio de esos que los abuelos contarán a sus nietos: "Atacaban con la misma ferocidad los felones rojos y el nefando virus, pero no nos amilanamos, y tomamos las calles con nuestras gloriosas banderas e himnos patrios", contará algún veterano con el pecho cubierto de medallas de la Guerra del covid-19, que se prolongó desde diciembre de 2019 (como su propio nombre indica, tal y como desveló con clarividencia la rediviva Agustina de Aragón, o sea, Isabel Díaz Ayuso) y concluyó, cautivo y derrotado el ejército rojo, pasadas ya por el arco del triunfo todas las fases habidas y por haber. Esta crónica (?) futurista puede parecer un tanto delirante, pero más delirante aún me parecen los argumentos que están dando los responsables del PP para intentar tapar su gestión de la crisis sanitaria: si no pasan de fase es por una confabulación judeomasónica de odio hacia Madrid (algo tan pueril como aquello de "el profe me tiene manía"), y no porque tengan el sistema sanitario de aquella manera debido a sus veleidades privatizadoras, ni porque oculten o falsifiquen los datos de muertos, número de test y contagiados. Estas cosas son minucias en una Gran Guerra Patria. Y en la guerra vale todo.