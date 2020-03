La marquesa y el tenor

Todavía no se ha publicado nada, insisto nada, que justifique el histérico linchamiento de Plácido Domingo. Este es un tuit publicado el 15 de agosto de 2019 por Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El tuit acompañaba al titular del diario Abc que rezaba: La soprano que acusó a Plácido Domingo presume en sus redes sociales de haber cantado con él. Ayer, la portavoz popular se desmarcaba de la postura oficial de su partido, fijada por la vicesecretaria general de Política Social, Cuca Gamarra, que defiende la presencia de esta formación en las manifestaciones del 8 de Marzo. Apelaba la marquesa de Casa Fuerte a su condición de "feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia", que vive el Día de la Mujer como una "celebración de los logros", contraponiéndola a lo que ella ve en las convocatorias no amazónicas: "Una protesta enfadada y pesimista contra una presunta cultura heteropatriarcal capitalista, formada por hombres decididos a oprimir a las mujeres". La situación de la mujer no merece el enfado, proclama Cayetana Álvarez de Toledo, sino más bien muestras de alegría y gozo como las que, según sostienen el Abc y ella misma (tanto monta, monta tanto), mostraba la víctima de Plácido Domingo. La portavoz del PP seguirá sin ver en el informe ahora publicado que prueba el despreciable modus operandi del tenor nada, insisto nada, que justifique su histérico linchamiento. Eso son cosas de mujeres enfadadas y pesimistas.