Llegan las compras de Navidad y el tan temido por nuestros bolsillos Black Friday. La opción de cambiar de móvil o mejorar el que tenemos actualmente con uno de altas prestaciones siempre está en nuestra mente. El problema está en cómo saber cuál es el modelo adecuado a nuestras necesidades y dónde puedo encontrar la mejor oferta. Pera eso está Kimovil, una web independiente (no se casan con ninguna marca), con información útil e imparcial, formada por cuatro fanáticos de los terminales móviles. Su comparador nos ayuda a encontrar el móvil perfecto a un precio más que razonable entre decenas de páginas web.

Ellos son los que prueban cientos de teléfonos, de todas las marcas, recopilando y completando todos los datos y creando una completa ficha de cada uno de ellos. Cada móvil recibe un KI, la nota que trata de reflejar el valor real en la escala de calidad/precio, fijándose en las características principales del dispositivo. Pero además tienen Kitele.com, un comparador de televisiones con similares características. Entra en Kimovil Chollos su comparador de servicios y productos tecnológicos, no es una tienda on line, que permite encontrar cada día diferentes ofertas con el mejor precio y encontrar la web que los vende. Si estás pensando en comprar un nuevo terminal no puedes hacerlo sin pasar antes por su web. A partir del presupuesto que tengas pensado vas a encontrar todos los teléfonos del mercado con todas sus características. Otra startup made in Bizkaia que triunfa a nivel mundial.