POR aquí no se ve tanto pero en todas las series y películas que nos vienen de Estados Unidos solemos ver en los jardines o parques infantiles de las ciudades un espacio con arena a modo de caja gigante donde los pequeños pueden estar jugando y ensuciándose sin que otras áreas de juego se vean afectadas. Se trata de una sandbox y este término también se utiliza en informática para hablar de ordenadores independientes dentro de la red de una empresa donde se hacen pruebas y experimentos sin que la seguridad o las aplicaciones que se usan a diario se vean afectadas. Startup Company es un juego de simulación de negocios tipo sandbox. Si eres el CEO de una pequeña startup y estás deseando hacer crecer tu compañía pero no sabes si tus ideas triunfarán en el futuro. Si con una pequeña inversión, te propusiste tener una app increíble, para competir contra los gigantes tecnológicos más grandes del mundo, con la esperanza de convertirte en la compañía más valiosa de la historia y te da miedo el futuro, por fin tienes un simulador con el que aprender sin arriesgarte. Existen muchos simuladores en el mercado, algunos a unos precios prohibitivos que por sus reseñas no llego a ver que puedan ser la solución que buscas. Este, en cambio, lo puedes utilizar dentro de la plataforma de videojuegos STEAM y hasta ahora todas las reseñas que he leído son positivas. Sus desarrolladores, Hovgaard Games, esperan que el nivel de emprendedores aumente a medida que el juego sea mucho más utilizado.