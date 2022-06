Ongi etorri, Jon

LLEGÓ el último a la carrera electoral, pero enseguida se puso primero. La ilusión por bandera y la juventud como señas de identidad. Aire fresco proclamaban y libres de ataduras de todo tipo, demostraron desde el inicio que lo suyo era diferente. Ni mejor ni peor, distinto. El Athletic lleva tiempo mudando su piel en lo que a la masa social se refiere, ni los mayores son tantos ni los jóvenes tan pocos y ademas y por la pinta los más veteranos quieren tener espíritu joven, eso dicen los resultados.

Estamos ante un cambio de ciclo y eso es más que evidente. Como en todos los ordenes de la vida, quizá en el equipo rojiblanco haya tardado más, los nuevos tiempos han golpeado a la puerta de Ibaigane y para sorpresa de algunos socios/as quieren otro tipo de dirigente y otras formas de llevar el club. El tiempo dirá si es mejor o peor, pero lo que es claro es que la ruptura con lo anterior, los últimos tres años y medio apuntaban detalles, puede llegar a ser total.

Elizegi cede el testigo después de haber sacado adelante la grada de animación y la reforma de los estatutos. Por cierto, esto último fue premonitorio de lo que podía pasar el 24 de junio. Ha sido una legislatura marcada por la incomprensión de los que lo dejaron y la maldita pandemia que fue sorteada de la mejor manera posible. Aitor y los suyos se pueden ir satisfechos. Era muy complicado manejar el barco entre la tempestad y la mano firme del capitán lo llevo a buen puerto.

Confío en Jon y su equipo. Sobre todo por que son conscientes de lo que tienen entre manos y saben lo que es jugarse su patrimonio y conocen el coste de las cosas en la vida. Es verdad que esto es fútbol, pero solo ver la austeridad con la que han llevado su campaña me invita a pensar que no se van a volver locos con dispendios de difícil cumplimiento. Me gusta además que llegan al poder sin tener que pagar excesivos favores. Estoy expectante por ver cómo afrontan las primeras situaciones. Me ilusiona.

Durante la campaña si algo he detectado en el líder de la plancha es una capacidad de trabajo descomunal y una visión analítica de las situaciones como hacía tiempo no veía. En los problemas se crece y aumenta su ansia de llegar hasta el final con la mejor de las soluciones. Es además de un tipo preparado, alguien que en el cuerpo a cuerpo vence y convence pero no por palabrería, sino por conocimiento y razonamiento. Ante el problema ve una oportunidad y esto para nuestro Athletic es fundamental.

Entiendo que alguno/a este disgustado porque no salió el suyo, pero ganó el que eligió la mayoría y al final es el de todos nosotros/as. Se nos llena la boca con aquello de nuestro amor a los colores. Pues no hay nada mejor que querer y apoyar al presidente que salió de las urnas. Debemos dejar trabajar y confiar en el buen hacer de esta Junta. Todo lo bueno que hagan será bueno para todos/as y si hay algo malo ya habrá tiempo para decírselo. Mucha suerte Jon y equipo. Salud , fuerza y acierto. Aupa Athletic!

P. d.: Uriarte en el Athletic es un apellido muy importante.