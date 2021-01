¡Ay, Simón!

eSTO se parece cada vez más a aquel truculento chiste de Gila: ¡Me habéis matado al hijo, pero lo que me he reído! O, traducido, se disparan los contagios y las muertes de día en día, pero hay que ver cómo comunica el heraldo sanitario del Gobierno español, el bienqueridísimo Fernando Simón. Como aquel rey en pelotas, no hay comparecencia en la que no supere sus propios registros de arrogancia buenrollista o, directamente, de manifiesta cara dura, sin que sus entregados adoradores caigan en la cuenta de la tomadura de pelo.

Anoten la penúltima, de ayer mismo. Después de aventar otras brutales cifras –35.978 positivos y 201 muertes–, el compartidor de chistes machirulos con los hermanos Pou se descolgó con otra melonada antológica: "Se ha estabilizado el incremento". Pues, hala, a dejar de preocuparse, ¿no? Total, solo tenemos un virus desbocado que se lleva paletadas de peña por delante y que tiene a los hospitales colapsados o a un cuarto de hora de hacerlo. Y por si faltaba algo, él, que hace un mes nos estaba diciendo que había que hacer concesiones a la Navidad, nos reprocha ahora severamente y por quintuplicado haberle hecho caso. Eso, después de haber asegurado sin rubor que la variante británica del bicho sería una anécdota. Exactamente lo que dijo el pasado febrero sobre el covid-19.