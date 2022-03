El merodeo que nos rodea

SOLO existe un delito, solo uno. Y es el robo. Cualquier otro delito es una variante del robo. Cuando matas a un hombre, le robas la vida, robas marido a una esposa y el padre a unos hijos. Cuando mientes, le robas al otro el derecho a la verdad. Cuando engañas, robas el derecho a la equidad y así sucesivamente. Es por tanto el robo la mayor de las ofensas, en fase creciente a medida que la víctima es más vulnerable. Es curioso cómo la identidad de los protagonistas de este pasaje, ladrón o víctima, marca la gravedad del delito. Aquel que roba a un ladrón, ya saben, tiene cien años de perdón. Y en la tradición picaresca, aquel que defrauda a Hacienda saliendo de rositas del trance es un espabilao, alguien a quien se envidia –¡sí, se envidia!– por su habilidad. Para la calle no es lo mismo preparar un atraco al banco central con un plan bien elaborado que sisarle la paga del bolsillo a un obrero; no es igual llevarse una crema de un supermercado o un libro de una librería que la recaudación del día de un comercio; no tiene la misma condena social quien roba para comer que quien lo hacer para engordar, para agrandar su cuenta corriente.

A nada que uno sea consecuente con sus reacciones a cada uno de estos robos me dará la razón. Por eso duele tanto la noticia: porque pensar que las personas mayores, que a duras penas sobreviven con pensiones de subsistencia, son las víctimas predilectas de cierto tipo de ladrones de la peor calaña hacen que a uno le hierva la sangre. Máxime cuando aprovechan su predisposición de dejar que el prójimo se acerque a ellos (puede ser por falta de cariño, ganas de entablar conversación, una bonhomía natural o un punto de descuido y despiste propio de la edad...) para levantarles el dinero.

Es un asunto viejo: en el hampa y el lumpen siempre se ha buscado lo mismo que en la naturaleza, el engranaje más débil. ¿Acaso no persigue el leopardo, con toda su velocidad, al ñú herido, a la cría o al animal mayor y más fatigado? Lo hemos visto una y mil veces en los documentales de La 2, el contacto más directo con la naturaleza que nos queda. La diferencia radica es que el leopardo tiene hambre y el hijo puta que se aprovecha de nuestos mayores persigue la ley del mínimo esfuerzo.