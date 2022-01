ES el parásito más resistente. Una idea. Resistente. Altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida, que se aferra a la mente de la que brotó Fue Castealo quien nos dijo que "el verdadero heroísmo consiste en convertir los sueños en realidades y las ideas en hechos". Más o menos es lo que predicó ayer en la presentación de BAT, B Accelerator Tower, un espacio impulsado por Bizkaia (los sectores públicos y privados van de la mano en este proyecto singular y de gran escala...) para conectarse con el mundo en toda su extensión con el propósito de lanzar al aire ideas poderosas, ideas que oferecan soluciones y hagan germinar el árbol del emprendizaje.

Una idea valiente y eficaz, es lo que se busca. Una idea que ayude al mundo. Ideas de superhéroe, si se me permite decirlo así, habida cuenta que BAT, además de ser un acrónimo, es también prefijo de un personaje de Marvel, la editorial que ha conquistado a público de los cinco continentes.

Es bien sabido: concéntrate en tu idea y, si ésta es buea, transformarás en horas de provecho los segundos. Algo así es lo que busca BAT en presentaciones propias de este tiempo, las startups que ofrecen soluciones a través de una idea original. Ayer, cuando se reuniero en Bilbao firmas poderosas y de barba seria en este ámbito, no dejaba de pensar en cuál sería su reacción si hubiese estado presente en la cumbre Lady Gaga, una voz cantante en estos días. No por nada, la polifacética artista dijo, hace no mucho, que cuando compones música, cuando escribes o simplemente cuando creas, es imprescindible que cojas tu idea y tengas sexo salvaje con ella, sin protección. Un poco atrevido... ¿O no?

¿Donde está la ganancia de un proyecto como este? Fue el escritor irlandés George Bernard Shaw quien lo puso más fácil que Lady Gaga y nos lo descubrió. "Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana", nos dijo. "Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas". Es una solución sencilla y grande.