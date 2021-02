El árbitro novato promete

ES la primera vez en su carrera como colegiado que pita un partido al Athletic y no debemos olvidarnos de Isidro Díaz de Mera, un árbitro que no me equivoco si digo que conseguirá ser internacional y llegará lejos. Se le ve con personalidad, bien técnicamente, seguro de las decisiones que toma sobre el terreno de juego y, sobre todo, es tranquilo. Si hay que ponerle algún pero, sería que le cuesta arrancar en los balones largos. Le doy un nueve como nota.

En las jugadas del encuentro dignas de reseñar, en el minuto 32 Unai Nuñez zancadillea dentro del área rojiblanca a Jorge De Frutos tocándole la pierna izquierda, por lo que es un penalti correctamente señalado. Poco después, en el minuto 42, existe una reclamación por parte de Iñaki Williams debido a que en un salto dentro del área un jugador del conjunto rival toca el balón con la mano. Le da con el hombro, por lo que a mi entender no existe ningún penalti.

Finalmente, en el minuto 52 Nikola Vukcevic suelta la pierna dentro del área con intención de cortar el balón, pero al ver que Alex Berenguer toca el esférico justo antes de su acción intenta retirar la pierna, pero no termina consiguiendo su propósito. Hay contacto. Y al haber contacto es penalti. El árbitro volvió a acertar, cuajando una actuación muy buena.