Negatibotasunean sartu barik

Alavesen aurka lortutako garaipenak lasaitasuna emon deutso Athletici aurretik daukan geldialdi luzerako. Hiru jardunalditan puntu bi bakarrik lortu ostean, Raul Garciak sartutako golak garaipenaren bidera eroan dau taldea. Ukaezina da, Athleticek hasiera ona emon deutsola denboraldiari. Zortzi jardunaldi jokatuta, zuri-gorriak sailkapeneko zazpigarren postuan dagoz eta puntu bakar batera daukiez Txapeldunen Ligarako txartela emoten dauen laugarren postua. Liderra bera be, lau puntura dauka Marcelino Garciaren taldeak. Beherantz begiratuta –bada ez bada beti jakin behar da amildegia non dagoan-, jaisteko postuak bederatzi puntura dagoz. Aspaldiko urteetako hasierarik onena ezelango zalantza barik. Entrenatzailearen ustetan, taldeak maila ona emon dau Rayo Vallecanoren aurka izan ezik. Garbi dago, hasiera honen oinarria defenditzeko orduan erakutsitako sendotasunean dagoala. Lau gol baino ez dauz jaso Athleticek zortzi partidutan eta egia da aurkariek oso aukera gitxi sortzen dabezala Unai Simonen ate aurrean. Era berean, aldeko gol kopurua be nahiko txikia da, zazpi gol sartu ditue-eta lehen zortzi jardunaldietan. Liga hasiera ona egin izanak ez dau esan gura Marcelinoren taldeak dana ondo egiten dauenik. Negatibotasunean sartu gura barik, garbi dago zuri-gorriek badaukiela zer hobetu, erasoko jokoan batez be.

Alavesen aurkako euskal derbia San Mamesen aspaldian ikusi dogun partidurik onena izan zan. Hasteko, giro bikaina egon zan Katedraleko harmailetan, bertara hurreratu ziran zaleak gogotsu azaldu ziralako euren bihotzeko taldea animau gurean. Ganera, zuri-gorrien aurkariak erakutsi eban zergaitik dagoan sailkapeneko behealdean eta Unai Simonen ez eban ia lanik izan partidu osoan. Kontuak kontu, Athleticek garaipen erosoa eskuratu eban, sekulako lehia jokatu barik aurkaria baino gehiago izan zalako. Nagusitasun horrek, baina, ez eban isladarik izan markagailuan eta guztion burutik igaro ziran azken minutuetan Rayo Vallecano eta Valentziaren aurkako partiduetan jasotako golak. Marcelinok, ostera, ez eban garaipena arriskuan ikusi eta positibotasunaren aldeko apostua egin behar dala eskatu eban, gauza negatiboetan murgildu beharrean.

Taldeak hobetu behar dituen gauzak nabarmentzea ez da botila erdi hutsik ikustea, autokritika egitea baino. Taldeak gauza asko egiten ditu ondo, defentsa lanetan batez be, baina beste urrats bat emon gura badau, erasoko jokoan dituen hutsuneak landu behar ditu. Dani Garcia eta Vencedorren zeregina aurkariari eustea baino zeozer gehiago izan behar da, futbola ondo defenditzea baino askoz gehiago da-eta. San Mames gotorleku bilakatu gura dau Marcelinok, denboraldi on bat egiteko ezinbestekoa dalako etxeko puntu gehienak irabaztea. Horretarako, baina, partiduak irabazteko, golak sartu behar dira eta horretarako hobetu egin behar da erasoko jokoa. Ez daukat zalantzarik Oihan Sanceten itzulerak indartu egingo dauela zuri-gorrien ahala erasoan.

Hiru aste egingo ditu Athleticek ligan partidurik jokatu barik eta geldialdi horrek ez deutso mesederik egingo. Marcelino eta bere laguntzaileek asmatu egin behar dabe hiru asteko etena kudeatzeko orduan. Hori bai, sinestuezina egiten jat Athleticek Real Madriden aurkako partidua bertan behera ixtea onartu beharra. Futbol Profesionalaren Ligak errespetua galdu deutso gure klubari.