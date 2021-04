Necesaria e insuficiente

RECUERDO que se me atragantaba aquello de las condiciones necesarias y suficientes en álgebra, en física, etc. De chaval, tiendes a simplificar enunciados para comprenderlos mejor. Así, cuando se daba una condición necesaria para que se produjera una consecuencia, tendíamos a dar por hecho que el efecto se produciría. Pero una relación causa-efecto requiere la condición suficiente. A la ley climática a punto de aprobarse le pasa algo así. No basta con poner fecha de caducidad al uso de los hidrocarburos, no basta con no explorar o no explotar, como en el caso de los yacimientos alaveses. Hace falta, además, lo que la ley no tiene: modelos energéticos y transición industrial sostenible. No sirve de nada no extraer hidrocarburos en el suelo propio si los importamos. No sirve de nada abandonar de golpe la energía de transición –el gas natural– para tener que importar energía de origen nuclear de Francia. Comisión y Parlamento Europeos sitúan el gas natural en el eje del mix energético sostenible en directivas y resoluciones orientadas precisamente a una Europa más limpia. Obviar la sostenibilidad energética para el bienestar social, calidad del empleo y actividad industrial reducirá la ley de cambio climático a una carta a Olentzero. Conviene recordarlo cuando vuelva la batalla –que ya padecimos– contra los parques eólicos en Euskadi.