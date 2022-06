Elecciones Athletic

Decididamente, mañana día de San Juan, acudiré a las urnas de San Mamés, atendiendo la llamada del querido Athletic, y depositaré mi voto para la elección del 33º presidente de nuestro inigualable club.He de expresar y no por ir contracorriente de lo usual que se maneja para este tipo de elecciones, que para mí, así como lo quisiera para todos, no será determinante de mi voto la presentación del entrenador, ni la creencia de que alrededor se muevan multitud de intereses, entre los que la política no queda al margen.Pondré en valor el que el Athletic, y toda su estructura y planeamiento fue siempre un equipo que salió al campo dándolo todo y acertó innumerables veces a improvisar sobre la fórmula de la victoria en todos sus sentidos (institucionales, deportivos, etc.). Todo lo que se oferta en pos de ello, me inclinará la papeleta.