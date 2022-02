No puede ser

No puede ser

En países como Estados Unidos o en Inglaterra, un menor que tenga delitos de sangre pasa a un correccional de menores hasta su mayoría de edad. Una vez cumplida la edad penal, la mayoría de edad, terminan de cumplir su sentencia en la cárcel correspondiente. No puede ser que por el mero hecho de ser menor –sobre todo, si es consciente de lo que hace– y habiendo cometido un tremendo crimen, quede limpio de por vida. Creo que no es justo.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición.