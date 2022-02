Soberbia yanqui

Señor Biden, si alguien le ha nombrado líder del mundo, por favor comuníquelo, de lo contrario debe respetar la independencia y soberanía de las naciones, usted y su país, no son el perro guardián del globo. Qué diría la ciudadanía estadounidense si el canciller alemán dijese que no descarta cerrar un oleoducto que conecte México con EE.UU.. Visto lo visto no sé quien tiene más ganas de guerra si Putin o Biden, ya que realmente el único beneficiado es EE.UU.; o es que realmente de lo que se trata es de demostrar que EE.UU. es el amo y señor del Universo, quien decide qué debe o no debe hacer Europa y el mundo.