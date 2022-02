Me siento mal. El gas , la luz y la gasolina han subido tanto que muchas familias lo están pasando fatal. Y esto es porque los grandes poderes, los oligopolios, los que tienen gas y petróleo bajo sus pies, se han juntado para subir los precios y paralizar el crecimiento de los que somos ricos porque hemos saqueado a los que conquistamos por la fuerza bruta. Llegados a este punto, hay alguien que les tiene que decir basta y amenazarles con lo que les duele, como las exportaciones de lo que necesitan para seguir dominando la energía, sector clave para el desarrollo y la economía, una subida de precios insoportable para los pobres, que no hacen mas que trabajar para mantener su vida y las grandes empresas que los quieren matar de hambre y de frío. Parece que estamos en la época del feudalismo. En este caso de los dueños del petróleo. No hay liderazgo europeo, ni norteamericano, porque todo el mundo mira por sus intereses, pero siempre se ha dicho que la avaricia rompe el saco y está a punto de suceder; y luego que no se quejen de que la gente sale a la calle a mala cara. Quien avisa no es traidor.