Descendió en paracaídas hasta el punto más alto de la montaña. Se hartó de ayunar. Se fue derecho a casa haciendo eses. Subió al piso más bajo del rascacielos. Murió en vida. Se apresuró a poner punto muerto. Regresó al lugar de destino. La quiso odiar. Ganó una batalla en la que perdió a mil soldados. Sufrió un accidente y casi no se mató. Pecó con permiso. Suplicó al dios en el que no creía. Hizo lo que pudo para deshacer el entuerto y en probaduras se le fue el virgo a la Juana. Su canto asciende a más profundo –nos regaló Alberti. Cuentan los mentideros de Saginaw (Michigan) que cuando a Stevie Wonder le diagnosticaron ceguera total de niño, respondió que era mejor eso que ser negro. Y un tuerto se rió, pero solo un poco. En fin, qué sentido tendría la vida sin contrasentidos