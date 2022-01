Desfachatez

Algunos políticos dicen que hablan ex cátedra en su puesto de diputado o parlamentario de turno. No se les cae la cara de vergüenza cuando dicen, explican y argumentan contra todo aquello que no les conviene en su avance hacia el poder nacional o el gobierno central de la nación española. Cuando un político o política, salvo excepciones, quiere llegar a los puestos más altos de la política, vale todo, da lo mismo lo que digan hoy, lo niegan al día siguiente, esta es la clase política que nos hemos dado, con nuestros votos en las elecciones a las planchas que nos presentan los partidos políticos, donde no cabe duda, los buenos van a la empresa privada y los que sobran a la política oficial y pública.