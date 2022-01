He pasado el covid y quiero dar las gracias a cuantos han colaborado en mi restablecimiento. Primero a mis hijos e hija, que han estado en todo momento junto a nosotros. Luego, a todos los familiares. No encuentro las palabras adecuadas para transmitirles mis sentimientos. A la doctora Alonso, mi médica de cabecera, y después a todo el personal del hospital de Basurto. Aunque no les puedo nombrar individualmente, ya que nunca vi sus caras cubiertas por las protecciones frente a la enfermedad, pude ver sus actos. Dedicaban el máximo de tiempo para atender a toda la gente, y sobre todo vi su simpatía y cariño hacia nosotros. También a mis amigas y amigos, que se han esforzado para hacernos la vida más agradable. A todos ellos y a todas ellas, mi agradecimiento más sincero.