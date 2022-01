Bizkaibus y Barik

Bizkaibus es el único medio de transporte público que no posee tarjeta Barik 50 o Barik 70 para la franja de edad de 25 a 65 años, ya que no depende del Consorcio de Transportes, sino que depende de la Diputación. Somos los que más usamos el transporte a diario, ya que la juventud, una vez que finalizan las clases ya no lo utiliza durante varios meses, y nosotros los trabajadores, por desgracia, solo disponemos de un mes de vacaciones. Se ha solicitado a Diputación la implementación de esas tarjetas, pero nos dan largas. Nos sentimos marginados. Por poner un ejemplo, la Barik 50 cuesta 57 euros. Un viaje con la Barik normal desde Gernika o Bermeo sale por 1,80 euros; si hacemos 50 viajes nos da como resultado un gasto de 90 euros. Esto es, 33 euros más que con la Barik 50. Más de trescientos euros al año. Un gasto importante. Como decía, nos sentimos marginados.