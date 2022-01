Salvajismo

He recibido al año nuevo con tristeza y desilusión. No únicamente por la estresante pandemia, también por el desastroso comportamiento de tantos jóvenes, futuro de la humanidad. ¿A quién o quienes debemos la falta de respeto, de educación, de responsabilidad, el vandalismo de que hacen gala, la insensibilidad y el alarde de acciones salvajes que les caracterizan? ¿Qué futuro les espera a ellos y sus descendientes,si no son capaces de controlar sus abominables acciones?Está comprobado que los civilizados, responsables, educados y respetuosos, son minoría en nuestra sociedad.Solo tengo una pregunta para esas manadas de salvajes. ¿ Si habéis sido capaces de desplazaros cargados de pesadas bolsas hasta los lugares que habéis elegido para vuestros jolgorios, tan difícil es depositar los despojos, que ya pesan menos, donde proceda depositarlos?