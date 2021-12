"Hay más noches buenas que navidades". Este dicho suele mover a la risita verde y maliciosa... Prudencia. La coyuntura endémica que atravesamos dice que, tanto jaranas como celebraciones inveteradas anuales, pueden dar que sentir y de hecho lo hacen. Ausencias, confinamientos, incertidumbre... Muchos belenes y escasos besos: no deja de ser amargo, creencias aparte. Y ya es habitual que negacionistas, conspiranoicos y conservadores fundamentalistas anticiencia, no falten a cita tan sombría. Alarma; pues no solo niegan la gravedad, sino también la existencia. Inclusive médicos (Médicos por la Verdad) suscitan gran confusión cuando divulgan que el coronavirus es una simple gripe –si bien es cierto que a veces parece que se mete todo en un mismo cajón, o se ha activado con excesiva premura el protocolo confinamiento de 10 días– es indecente insistir en que la Tierra es plana o coniforme. Esos malvados desbarros de torpes políticos nivel Trump, Bolsonaro y otros, tiempo ha que no cuelan. Los manipuladores vendedores de humo y mezcladores de datos reales con falsos, a menudo consiguen impactar emocionalmente, pero no hay porque respetar fanáticamente todos los criterios. Frente a algunas opiniones, está el conocimiento... ¿Felices Pascuas? Sí, hombre, sí...