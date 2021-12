La bata de churrero

Hace meses, un amigo sufrió un accidente doméstico, golpeándose la rodilla violentamente. La contusión le causó un gran hematoma. Días después, en una reunión, el accidentado contó lo sucedido a otro amigo médico. "Me estoy dando una crema buenísima y aplico hielo continuamente, pero aun así no mejoro y no entiendo por qué". El médico, le pregunto cómo sucedió y escuchó, como hace siempre, atentamente su explicación. Examinó el hematoma y reflexionó unos instantes. Entonces, explicó al accidentado que hay diferentes tipos de golpes, unos requieren un tratamiento con frío y otros con calor. Su golpe requería calor y no frío. Además, la crema que se estaba aplicando agravaba más aún su estado. Le expendió una receta y le indico su posología. El accidentado le miró fijamente y dijo: "¿O sea, que la bata que llevas en tu trabajo no es de churrero, por cosas como esta?". Despreciamos los conocimientos adquiridos en una carrera profesional y pensamos que a golpe de clic aprendemos en un instante la sabiduría que a médicos, ingenieros, economistas y abogados les costó años de duro esfuerzo adquirir. Y no es así, ya lo dice el refrán: La ignorancia es atrevida.