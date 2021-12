La desigualdad es el campo de batalla de la humanidad, la batalla eterna de los pobres contra los ricos y el paseo triunfal, hasta ahora, de los ricos sobre los pobres. No es una cuestión de la condición humana. Es cuestión de justicia social, de reparto. Los pobres no tienen la culpa si no de ser pobres, de haber nacido en una familia que tenía menos propiedades y menos educación, no menos mérito, menos habilidades y que trabajara menos. Eso es mentira. Si les das las mismas oportunidades y la misma educación son tan buenos como el mejor. Y eso se consigue si tienes dinero para pagarlo. Es el Estado el que tiene que recaudar con los impuestos el dinero para pagarlo y sacarlo de todos, pero más de los que más tienen.