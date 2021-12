Son iguales

La primera ministra de Finlandia ha disfrutado de una fiesta después de que unos de sus ministros diera positivo en covid. "Debería haber comprobado dos veces las instrucciones que me habían dado. Siento mucho no haber entendido que tenía que hacer eso". Vamos, que eres un poco tonta, vives en otro planeta o tienes más cara que espalda. Claro que en el Estado español tuvimos un caso similar. Cuando la esposa del presidente del Gobierno dio positivo y estuvo confinada, Pedro Sánchez continuó con su agenda como si nada. Claro, vivir en mansiones es lo que tiene. Que apenas tienes roce y no hay riesgo de contagio. Será eso, ¿verdad?