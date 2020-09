En Bilbao, hasta esta semana, en la mayoría de las calles no se podía circular a más de 30 km/h. Ahora esto ocurre en todas las calles de la villa y yo me pregunto, señor Gil, ¿por qué a 30 km/h? ¿Por qué no a 20 km/h o a 15 km/h? En los tramos más populares de Pozas, a ciertas horas, circular a 30 km/h o a 25 km/h entraña un riesgo más que evidente de atropellar a alguien que pase de una acera a otra por donde no debe. Y esto mismo ocurre en muchas calles de Bilbao de un solo carril donde hay mucho comercio y muchos bares y todos evitamos ir al paso de cebra para cambiar de acera. No sé. Yo creo que como estaba la normativa hasta la semana pasada, Bilbao ya era una ciudad de tráfico tranquilo. Yo uso mucho la bicicleta y no veo la necesidad de que los coches vayan más despacio en las calles donde se podía ir a 50 km/h. El sentido común me dice que en Pozas debo circular más despacio que a 30 km/h a ciertas horas, y también me dice que de Basurto a Zorro-tza, donde no hay pasos de cebra ni viviendas, incluso 60 km/h es una velocidad segura. Por cierto, en este tramo para ir a 30 km/h debo ir frenando hasta en bicicleta, ya que es cuesta abajo. Lo dicho. Sentido común. Piénselo, señor Gil.