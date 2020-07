He visto muchas cosas

He visto cómo logrando el puesto 23 de 500 en la OPE de Salud Pública con una oferta de 200 plazas, todavía no me han dado mi plaza. He visto cómo en Lanbide me decían que no enviaban mi curriculum a muchas de las ofertas a las que aplicaba, porque tenía demasiado en mi curriculum y esos puestos están dirigidos a extranjeros o gente sin estudios (palabras de Lanbide, no mías), o simplemente no cumplía el vivir en Gernika o Lekeitio. Se ve que vivir en Bilbao o Gorliz es demasiado lejos. Y tener demasiados estudios es malo para buscar un trabajo. Y ser vasca todavía peor. He visto cómo cada año el Departamento de Educación me rebaremaba mal la puntuación, me quitaba titulaciones que ya había presentado, no me tenía en cuenta trabajos, pero además ahora he visto que hacen caso omiso a las reclamaciones, me bloquean el e-mail, no han tenido en cuenta mi última solicitud, y por tanto, tampoco mi reclamación. Llevo años con problemas de este tipo y se ve que ahora tengo que entregar no solo la vida laboral y los certificados de los colegios: una señora muy prepotente me exige también los contratos laborales, y desde los colegios ya me han dicho que no los tienen porque han pasado muchos años, pero con la vida laboral debería ser suficiente. Pues se ve que para mí no. He visto cómo a gente que está en sindicatos les puntúan por encima de mí, sin tener ni un cuarto de los que yo tengo. He visto cómo a gente de sindicatos ya le han dado un puesto en salud pública, pero yo aquí espero habiendo sido la 23 de 500. Me temo que ya estoy cansada de que me tomen el pelo.