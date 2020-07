No a las barreras arquitectónicas

Le pediría a la alcaldesa de Barakaldo que no instalase más barreras arquitectonicas en las aceras de Barakaldo. Cuando todavía quedan muchas de estas barreras para eliminar, se autoriza llenar nuestras aceras con toneles, mesas altas, taburetes, mesas con sillas y sombrillas a las puertas de los bares... Todos estos son elementos que dificultan a las personas con movilidad reducida o en sillas de ruedas o a las personas mayores, con mayor riesgo de contagio, que nos tenemos que bajar a la carretera porque no nos es posible pasar por la acera entre las mesas y la gente sin mascarillas sin poder guardar el metro y medio de distancia minimo que nos recomiendan los sanitarios.Espero que se pueda poner en nuestro lugar, se sensibilice, escuche nuestra voz y no nos ponga trampas en las aceras y calles.