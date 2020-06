Carta a la mascarilla

Resulta que nos encierran dos meses para que no nos contaminemos y ahora, después de tanta pena y muertos a miles nos dicen que no estamos lo suficiente contaminados, que estamos solo el 5% y que no estamos seguros hasta que no estemos contaminados más del 60%. Pues lo tienen bien fácil: dejen que la gente baile, beba y cante en manada y en una semana contaminamos el mundo entero más del 60%. Lo que no sé cuantos muertos habrá ni si tendremos que hacer de la plaza de toros una UVI y recoger a los muertos con palas. Otra buena opción: si abren archivos y cloacas del Estado (solo de hace 50 años) de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército nos invadirá un olor a mierda franquista y el Corona Virus morirá achicharrado de pena y de risa en cuatro días. Y nos librará de un trabajo que debía haber hecho el gobierno desde hace más de veinte años. Personajes como Felipe González Márquez con los GAL y el obispo Cañizares con sus abortos están podridos. Abran las ventanas y desinfecten los uniformes con zotal... y sotanas. La débil democracia sigue peligrando.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI.