Se me quejaba el otro día un amigo de que tuviéramos que pagar las mascarillas si son obligatorias por parte del Gobierno. Hombre, no sé. El seguro del coche también es obligatorio y no es gratis.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 800 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición.