Carta a los colegios y al Gobierno vasco

La crisis sanitaria y el estado de alarma desatado con la irrupción del covid-19 han supuesto para los padres y madres de hijos e hijas de Infantil y Primaria luchar con la gran dificultad de conciliar nuevas formas de trabajo, con la escolarización en casa, comprobando que ni los recursos de los hogares ni los recursos on line son suficientes para el desarrollo y bienestar integral de los menores. Por ello, ante el comienzo de curso en septiembre, solicitamos a los colegios, Gobierno vasco y demás agentes sociales, que antes del verano: –Garanticen públicamente que el alumnado de Infantil y Primaria mantengan su presencialidad de forma continua, incluso en situaciones de aplicación de medidas más restrictivas, en concreto, protocolizando los espacios a habilitar desde los centros y elaborando la partida presupuestaria precisa desde el Gobierno vasco para la contratación de profesorado de apoyo para los centros educativos.–Garanticen que los niños recuperen el colegio como un lugar de enseñanza, de experimentación y socialización, cuyas lecciones trascienden lo puramente intelectual y que no se pueden suplir desde los hogares.–Garanticen la existencia de un plan paralelo ante la posibilidad de un nuevo confinamiento. Es el momento de responder a esta demanda de las familias, que necesitan recomponer sus vidas. Si no es ahora, ¿cuándo?