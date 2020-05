Estimados presidente señor Elizegi y miembros de la junta directiva: Uno de los valores en la historia del Athletic, entre otros muchos, es la de un club único, defensa de unos valores, orgullo, ejemplo, imagen, distinción a través de su historia, etc. Tristemente, la sociedad nos encontramos en estos momentos digamos delicados de salud, situaciones laborales, familiares, sumamente tristes. Ha transcurrido ya un tiempo de esta situación y, todavía, ante todo esto no he oído ni leído que nuestra querida institución se haya pronunciado respecto a una necesidad económica, que puede ser muy importante para muchas familias de nuestra masa social. Sabiendo de sus necesidades, procedería valorar la devolución del importe que le corresponda, dado los partidos oficiales que no se van a poder presenciar en nuestro estadio. El importe de devolución a cada socio es importante, pero entiendo que es más importante que una institución de 122 años se esmere y cuide en hechos como el que le transcribo, que pueden ser pequeños para ustedes pero grandes de otros valores en el día de hoy. Piense que el valor más importante que tiene nuestro club son sus socias y socios, a pesar de que el mundo del fútbol cada vez se parece menos al aficionado y más al empresario.