Empatía fiscal vasca

El comportamiento de las haciendas vascas en esta pandemia es ejemplar, en comparación con la Agencia Tributaria. El 20 de marzo las empresas vascas pagaron IVA/IRPF mensual a la Agencia Tributaria. El 25 de marzo correspondía pagar a las tres Haciendas Vascas, pero estas acudieron en auxilio de las empresas y permitieron aplazar los pagos. Pensé, ingenuo de mí, que era una postura conjunta y que la fecha de pago para las tres seria la misma, me equivoqué. La Diputación Foral vizcaina fijó la nueva fecha de pago el 14 abril, la alavesa 12 días después del fin del estado de alarma y la guipuzcoana el 27 abril. No fueron capaces de ponerse de acuerdo en una fecha única, o quizás ni siquiera lo intentaron. Imagino a los diputados generales felices por el deber cumplido, sin pensar el lío de fechas que habían montado para las empresas que tributan en Euskadi. ¿En qué pensaron entonces? Desde luego no en facilitar el trabajo a las empresas que les surten de fondos.Empaticen, coordínense y aúnen esfuerzos, mesedez, que todos somos vascos y nuestros competidores fuera de Euskadi no tienen estos problemas..