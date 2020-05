HABE está de rebajas

Según el BOPV de 15 de mayo, a los alumnos de euskaltegis de los niveles B2, C1 y C2 se nos exime del examen de expresión oral de HABE convalidándolo con el trabajo hecho en el euskaltegi. Yo soy alumno de euskaltegi, y ya que el cambio de criterio rebaja indiscutiblemente las exigencias de acreditación, podrían pensar que estoy contento. Sin embargo, me parece injusto, vergonzoso e indignante. Supone un agravio para los que en el pasado tuvimos que superar unas exigencias que ahora HABE plantea no exigir, un ataque a la igualdad de oportunidades de los alumnos, un agravio para los demás centros acreditativos de euskera (EOI, Irale), ¿qué pensarán estos y sus alumnos? Deja sin valor los exámenes orales hechos por HABE anteriormente, ¿qué pensarán quienes no obtuvieron el título por suspender el oral? Y abre la veda a otorgar títulos sin tener el nivel provocando un coladero, devaluando los títulos y dañando el buen nombre de HABE y del euskera. Es loable el esfuerzo hecho por HABE para no privarnos de la actual convocatoria, pero ¡por favor, no la mantengan a costa de hacer rebajas! Y así como en la convocatoria abierta han planificado el 20 y 21 de julio para realizar el examen oral, hagan lo propio con los alumnos de los euskaltegis. Les pido recapaciten y recuperen el examen oral para que las exigencias de acreditación se mantengan como siempre. ¡No hagan regalos! ¡No devalúen los títulos! ¡Defiendan el euskera! Aún están a tiempo de hacer lo correcto.