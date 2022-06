"El modelo de Ayuso"

Y el modelo de Báñez

¿Qué puede salir mal?

????La petrolera española Repsol y la italiana Eni podrían empezar a enviar petróleo venezolano a Europa el próximo mes.



Forma parte de la estrategia para reducir la dependencia de Rusia y bajar los precios del petróleo.



Hablemos del porno

Una cosa que ocurre cuando hablamos del porno es que es un debate que ya está cargado. Y es comprensible. Entonces pasa una cosa: si sacas el tema de que ver porno no tiene efectos psicológicos negativos, la gente asume que eres un acérrimo defensor del porno y que además — Ramón Nogueras (@RamonNogueras) June 3, 2022

Pues porno también hay en Twitter

Me resulta tan preocupante que donde el PP tiene posibilidades de gobernar, como divertido que donde no tiene ninguna opción, como en Euskadi, traten de importar el estilo político de la presidenta de la comunidad de Madrid. Pero está claro que en los líderes autonómicos del PP, como tampoco lo logró Pablo Casado: en Castilla y León, Fernández Mañueco contó con la propia Ayuso en campaña y en el primer debate de las elecciones andaluzas: gobernar con el apoyo externo de Vox. No discuto la valía profesional de, pero también sé que es indecoroso e insultante que la exministra del PP haya sido reubicada en el consejo de administración filial de Iberdrola en EE.UU., Avangrid, mientras los demás. Primero, se equivoca quien lo propone y, después, se equivoca aún más la propia Báñez, que acepta. Insisto: ella puede hacer su carrera política, pero no es serio que precisamente Iberdrola siga llenando sus filiales de expolíticas y expolíticos, ni que estos acepten. Que si son tan buenas y buenos profesionales, alternativas no van a faltarles. Me empeño en ser un idealista y en clamar que aprovechemos la invasión rusa sobre Ucrania para. Pero si lo que hacemos es cambiar a un sátrapa por otro, o por un Emir, realmente, no avanzamos nada: solo retrasamos el problema, porque pero sobre pueblos más invisibles que el ucraniano. Escribo estas líneas sin saber si ha salido adelante en el Congreso o no. Con la idea solo puedo estar de acuerdo, las formas, cuando las mujeres que la ejercen están en una situación tan frágil, me generan más dudas. Pero sí sé a estas horas que Hace años ya oí que la mitad de Internet es porno y la otra mitad, todo lo demás, y según el investigador Ramón Nogueras, este no. Pero como también recuerda el propio Nogeras, hablamos de un industria "bastante de mierda" en la que hay delitos pornográficos. como motivo para echarse atrás en la compra de esta red social. Según el de Tesla, son las cuentas falsas y el spam y, sobre todo, la falta de transparencia del propio Twitter, lo que hacen que se repiense soltar 44.000 millones de dólares por la red social. Pero como recuerdan en muchos blogs y webs de noticias tecnológicas y económicas, porque está influyendo en el valor de las acciones. Otra cosa es que tenga tanto dinero, inexplicablemente, que le dé igual.