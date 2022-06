¡Busca en Google!

Y que el vizcaíno Iñigo Martínez se doble la manga con la Selección para que no se vea la bandera de España. Pero ¿aún seguimos así? Y que no me diga que es sin querer. pic.twitter.com/75OdFXg1hZ — Javier Alba (@JavierAlbaTV) June 5, 2022

El recopago

A 1,71 estaba la gasolina en la gasolinera que reposto hace tres meses cuando se hizo el descuento de 20 cts/l



A 1,96 está hoy después de que se prorrogue.



Sirva de recordatorio para saber que estas medidas sin control de precios son solo subvenciones a las empresas. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 5, 2022

Un holograma, sí, pero caro

Esto es, involuntariamente, la perfecta representación de la monarquía en el siglo XXI. https://t.co/WIVpoxN2hQ — Diego E. Barros (@diegoebarros) June 5, 2022

¿Que por qué desaparece Ciudadanos?

¡Larga vida al Tetris! Y a mí

Tal día como hoy el 6 de junio de 1984 se lanzaba Tetris creado por Alekséi Pázhitnov en la URSS. Solo funcionaba en el PC ruso Electronika 60 pero rápidamente se extendió y llegó a ser el videojuego más popular del mundo. ¿Jugamos? https://t.co/auggISR54w #efeméridesMolonas pic.twitter.com/1kmDH2nXbu — Internet Molaba ?? (@InternetMolaba) June 6, 2018

y ha lanzado un tuit antes de buscar en Google Imágenes, en unos segundos, sitiene por costumbre jugar con las mangar remangadas, tape la bandera de España o tape la hoja de roble de la Diputación de Bizkaia. De hecho, hasta yo mismo tenía una imagen del central del Athletic encarándose a Vinicius en el partido de Copaque podía haberle enviado por WhatsApp. Pero a Twitter hemos venido a jugar y si dan puntos por provocar, lo hacemos: señalar a una persona porque es vasca sigue siendo fácil para algunos, pero sigue sin ser justificable.Otro periodista,: "A 1,71 estaba la gasolina en la gasolinera que reposto hace tres meses cuando se hizo el descuento de 20 cts/l. A 1,96 está hoy después de que se prorrogue. Sirva de recordatorio para saber queson solo subvenciones a las empresas". Y esas subvenciones las estamos pagando entre todas y todos, en una especie de recopago que el gobierno español puso en marcha para la galería y nos va a salir carísimo. No nací ayer, ya sé que tomar decisiones es difícil, pero la dees la más fácil de las difíciles.Estoy de acuerdo con Diego E. Barros con que "esto es, involuntariamente,". El profesor universitario se refiere al holograma que han colocado en la carroza real para que la reina de Inglaterra salude a su ciudadanía y la ciudadanía pueda devolverle el saludo, durante el famoso jubileo. Ese holograma, esa falsa imagen que, sin embargo, recibía, en una carroza dorada, rodeada de caballos y soldados, en medio de un gasto fuera de cualquier lógica en la situación mundial en la que estamos, es lo que supone la monarquía hoy., se lanzó con esta respuesta en su entrevista a El Confidencial: "Feijóo defiende la nacionalidad histórica de Galicia como hacen el PNV o ERC". Hace falta tener una capacidad especial para no sonrojarse, para soltar esa frase y sonreír después para la foto que ilustrará la conversación en la web. Y Marín la tiene (no es un novato demostrándolo, además). Entiendo lade sacar la cabeza, de marcar perfil, pero no entiendo esa exhibición de la estupidez, de la incapacidad para proponer nada más queNo tengo nada que añadir a este tuit de Internet Molaba: "Tal día como hoy. Solo funcionaba en el PC ruso Electronika 60 pero rápidamente se extendió y llegó a ser el videojuego más popular del mundo". Bueno, sí: ¡larga vida al Tetris! Ese juego que venía con la Game Boy y que, pese a ello,. Una máquina de hacer dinero y una escuela de vida para ordenar trasteros. Y, hoy, la prueba definitiva de lo viejos y viejas que somos: sí, hemos jugado a juegos que