Crímenes de guerra

No me gusta la expresión "criminal de guerra". Es como si hubiera opción de ser otra cosa cuando uno se lanza a agredir a otro. Así que veo redundante el concepto. Además, el crimen no precisa apellido; es brutal en guerra y en paz. Ni la primera lo justifica ni la segunda lo tolera. El primer disparo de la invasión de Ucrania fue el primer intento de asesinato de esta guerra. Lo que ha venido después es el éxito de la peor faceta de la especie humana: los perros de la guerra, que citaba Shakespeare. Quien los desata no les puede pedir que sean ellos los que actúen con ética.