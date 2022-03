La única manera de coger algunos tuits es por las solapas

Pero, ¿qué dices, Santiago?

Ni la guerra, ni la pandemia: el Pacto Verde firmado por populares y socialistas en toda Europa es la verdadera causa de la hiperinflación.



La secta climática destruye nuestra capacidad productiva, nos hace dependientes de países inestables y hunde a clases medias y trabajadores https://t.co/0TE3k17aFM — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) March 22, 2022

No sabe distinguir a un dictador

En 20 días el NAZI de Zelensky ha estado a punto de volar por los aires Chernobyl para que la OTAN cerrara el espacio aéreo, ha sacado de la cárcel a la manada de viola bebés del batallón Tornado, ha volado por los aires un teatro para culpar a los rusos, ha prohibido todos... — Klkautsky (@Klkautsky1) March 21, 2022

Feijóo: "No creo que han de tener más derechos los que tienen más, pero tampoco creo que se les deba señalar por haber trabajado más" pic.twitter.com/w2BmucBFuw — El HuffPost (@ElHuffPost) March 19, 2022

Es maravilloso leer a liberales quejarse por el precio de los productos. — Yeyo de Bote ?????? (@yeyodebote) March 21, 2022

Este tuit desolo hay una manera de agarrarlo: "Ni la guerra, ni la pandemia: el Pacto Verde firmado por populares y socialistas en toda Europa es la verdadera causa de la hiperinflación. La secta climática destruye nuestra capacidad productiva, nos hace dependientes de países inestables y hunde a clases medias y trabajadores". La única manera de cogerlo es por las solapas, porqueque el líder de Vox. Y sí, donde pongo "irresponsable" escribiría otras cosas que no puedo porque, aunque la mala uva me corroa por dentro, las y los lectores no deben ser quienes la reciban.Laes un arte que en Vox hacen tan bien como en: si el sindicato se ve obligado a desconvocar unaporque solo la ve mal la propia ELA, el mismo Vox, Ciudadanos y el PP, automáticamente activan otra de tres días entre elen la enseñanza pública. Yo no nací ayer ni esta concatenación de convocatorias es una casualidad. Hace tiempo que los vascos no son sindicatos de clase porque no les importa fastidiar a trabajadores ni subir sueldos públicos altísimos que pagamos entre todos., de sus propios targets.Seguimos con los que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino:ro dan lecciones en Twitter. No saben que detrás de las palabras "socialista" y "solidaridad" se esconden movimientos de extrema derecha en toda Europa pero. No son capaces de entender que el presidente ucraniano se ha visto obligado activar la ley marcial pero señalan a los demás como proconflicto mientras ellos son los pacifistas. No creen a las y los periodistas de todo el mundo sobre el terreno pero sí a laque emite desde Moscú.Algunos no se esconden en cuentas anónimas para dar credibilidad a lo que no se sostiene y lo hacen a cara descubierta. Por ejemplo, lo hace: "No creo que han de tener más derechos los que tienen más, pero tampoco creo que se les deba señalar por haber trabajado más" (El Huffington Post). ¿"Por haber trabajado más"? ¿En serio? Como si las grandes fortunas españolas, salvo excepciones, no se hubieran transmitido por herencia, y algunas ligadas al franquismo. No creo que el elegido como presidente del PP no conozca el país que quiere gobernar, pero sí creo que empieza mal tomando por tonta a la ciudadanía.Laestá alentada por la extrema derecha: solo hay que ver el apoyo que reciben de políticos y partidarios de Vox. Eso es innegable. Tanto como que la gasolina y el gas han subido y. Y es tan cierto como esto otro que tuitea Yeyo del Bote: "Es maravilloso leer a liberales quejarse por el precio de los productos". En efecto, los liberales solo quieren libertad cuando baja inicialmente precios o les, y cuando el mercado se muestra tan salvaje como es piden que bajen los impuestos y el ejército intervenga porque a infantiles no les gana ni Abascal.