Alguna tiene que ser la recogida de cable más grande de la historia

En resumen

Militantes de un partido condenado se concentran en apoyo de una política acusada de corrupción por el líder de su partido, al que le regalaron los estudios, en una sede pagada en B. — A. Cartier (@acartierf) February 17, 2022

Alguna tiene que ser

Igual tienen que pararse a pensar

La corrupción forma parte del ADN del PP. pic.twitter.com/Kont81Jp79 — Ione Belarra (@ionebelarra) February 21, 2022

Este es el resultado

Pues para salir bien en la foto, el partido de Joe Biden escoge a España como ejemplo de gran economía que peor va en la recuperación del PIB tras el descalabro del covid.



Una cosa es que no nos meta en las videollamadas de lo de Rusia, pero esto ya es adding insult to injury https://t.co/oSekDvuRON — Miquel Roig (@miquelroig) February 19, 2022

Y en Euskadi, EA

Resulta patético ver a Garaikoetxea sin que le dejen entrar al congreso del partido que fundó @ealkartasuna — Juan Mari Gastaca (@jmgastaca) February 19, 2022

Nadie como Antonio Cartier ha descrito el selfie que se lleva sacando a diario el PP desde la semana pasada: "Militantes de un partido condenado se concentran en apoyo depor el líder de su partido, al que le regalaron los estudios, en una sede pagada en B". Y dice todo eso sin mencionar los juicios que irán cayendo, como una gota malaya, sobre la frente de Pablo Casado, sin hablar de cómopor la derecha y antes de que supiésemos que José Luis Martínez-Almeida habría pedido dejar de ser portavoz nacional para que esta crisis no le entierre.Alguna tiene que ser, y creo que tardaremos muchos años en superar la que ha batido todos los récords: la reunión de Casado con Ayuso, organizada por el primero, y que terminó con la conclusión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no había hecho nada malo, forma parte de la. El presidente del PP tiene en su haber, o en su debe, haber tomado mal todas las decisiones desde que decidió empezar la ignición del PP. Todas. Lo único que puede aportar ya al partido es quemarse hasta que su formación construya una alternativa.Si después dela que saley no la autoproclamada izquierda española, igual en el PSOE y Podemos tienen que hacerse alguna pregunta en vez de chistes y tuits. Si ante un estropicio como el que estamos viendo el elegido como refugio de los votantes del PP es, la culpa no es de la sociología de España, sino de la composición política fallida del arco parlamentario, la falta de centralidad y lahan trabajado pensando que les beneficiaba pero solo mejora, está claro, a la fascistada.El liderazgo en elespañola es frágil, tanto como estamos viendo estos días. Y si PSOE y Podemos siguen en el gobierno español no es por sus méritos, sino porque los partidos nacionalistas vascos y catalanes son más responsablesque los cinco partidos de ámbito "nacional" español. Con estos mimbres es imposible que España haga un cesto bueno, y eso lo saben en EE.UU.: "Para salir bien en la foto, el partido de Joe Biden escoge a España como ejemplo de gran economía que peor va en la recuperación del PIB tras el descalabro del covid", tuiteaba Miquel Roig sobre el gráfico.La tormenta sobre Madrid ha dejado en poco menos que chubasquito. Evidentemente, el partido de Garaikoetxea se ha quedado raquítico, si recibe atención es por lo que supuso y si salta a Twitter, por lo que queda: "", tuiteba Juan Mari Gastaca. La imagen paupérrima solo es el resultado de la colección de actos previos que da como resultado un beneficio político para Bildu y quién sabe si también económico con los locales de los Alkartetxes.