Porque no queréis

DICE el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, que propondrá un plan voluntario para mejorar el acceso de los mayores a los servicios del sector. Con lo que admite que el servicio es mejorable y que el que no lo mejore es que no le da la gana. Dos extremos constatados y que tienen que ver con la digitalización a empujones de la atención al cliente no solo en banca, pero también. Lo mejor es cuando ha dicho que hay militantes contra las apps bancarias que se niegan a aprender. Es la segunda parte de la exitosa "ya no te envío extractos para salvar los bosques". Qué chispa, el tío.