Lejos de Las Azores

NO hay Azores en Ucrania, allí mucho más frío, allí solo clamor de libertad. El escandaloso pacto de entonces no tiene nada que ver con el apoyo ahora a esta nación en apuros. Hay comparaciones que no dicen en favor de quienes las emiten. El apoyo a Ucrania y su anhelo de tomar el mando de su destino, no tiene nada que ver con aquella fatal entente.

Mejor no nombrar la triste imagen en la isla portuguesa, sobre todo cuando se juega la incipiente democracia y los derechos humanos, sobre todo cuando está en entredicho el derecho de los hermanos de Ucrania a tomar su propio y suspirado control, sin el feroz intervencionismo ruso. La inmensa mayoría de los ucranianos desea salir de órbita del dominio de Putin. Urgen de la Europa de la democracia y del diálogo y Europa no les puede dar la espalda.

Hemos que estar dispuestos a revisar nuestras creencias más arraigadas, nuestros más firmes postulados. Siempre podremos desandar aquellas, tantas avenidas que hollamos en modo de soliviantada protesta. Debemos estar dispuestos y dispuestas por ejemplo a observar a la OTAN de hoy sin su rostro cadavérico, incluso con una faz más cercana, amable y dialogante, como polo de libertades y derechos humanos.

Antes de salir a pasear de nuevo las avenidas en contra de la alianza militar atlántica deberemos haber nacido en Kazajistán o en Bielorrusia, haber sentido la claustrofobia y la asfixia; haber padecido el arbitrio, el abuso, haber sufrido la brutal represión por abanderar derechos y libertades. Deberemos haber mirado a un Occidente de consolidada democracia y habernos muerto de la envidia. Deberemos haber vivido en Ucrania y sentir el pavor de tener 120.000 soldados rusos al otro lado de la frontera. Es muy fácil seguir siendo hippies, cuando no hay todo un ejército invasor a las órdenes de un consagrado dictador homicida calentando motores a escasos kilómetros de tu casa.

Quien haya seguido la estela del crimen, del atropello, del despotismo del primer dirigente ruso, sabrá que no hay otros brazos en los que caer. La Alianza Atlántica nunca se levantará de la mesa de negociaciones. Representa la Alemania gobernada por los Verdes, la Francia de las libertades, la España que sigue pulsando por renacer y rehacerse, los EE.UU. y las políticas de progreso que lideran sus demócratas hoy en el poder... A la vuelta de nuestros sueños hippies de toda la vida, tendremos que buscar un espacio donde guarecernos, mientras la ignominia tenga en la Tierra tan inmenso poder. Aún resuena con estupor en nuestros oídos la orden de "disparar a matar" en la república centroasiática. La emitió el poder bárbaro y autocrático a los soldados y policías contra los abanderados de la libertad. La determinación, la valentía y el arrojo vienen de pagar allí el alto precio de 225 vidas humanas.

Nosotros también fuimos hippies hasta que se nos ocurrió enrolarnos en una y otra expedición humanitaria en la Croacia y Bosnia Herzegovina en guerra. Cuando en medio de aquel panorama de desolación y muerte veíamos los tanques blancos de la Unprofor respirábamos en paz y tranquilidad, nos sentíamos a salvo. No renegamos de ningún ideal, simplemente aprendimos a ganar en paciencia, a administrar los plazos, a postergar las más altas y puras metas. Toda maquinaria de muerte tendrá que desaparecer de la faz de la Tierra. El vil metal de las armas no se termina de ubicar en nuestra suspirada Arcadia. A ella seguimos rendidos y entregados. Un ejército de cualquier régimen, color o bandera no tendrá absolutamente ningún lugar en nuestra utopía de pasado mañana, pero aún hay trecho y los lobos ladran sobre todo en las inmensas estepas heladas de nuestros hermanos de Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán...

Pedimos para que triunfe la palabra y la negociación. Pedimos por Ucrania, para que el blanco no se tiña de dolor y sangre, para que los cañones no se cobren el lujo del estruendo. Pedimos para que en la mente de Putin penetre un poco de cabalidad y sensatez, en detrimento de su feroz ambición personalista. Pedimos para que el ejército ruso no traspase la frontera ucraniana, no entable un nuevo conflicto de consecuencias impredecibles. Nos clavamos de rodillas, pero no maldeciremos la sola y sólida alianza militar que obliga a refrenarse al aún poderoso abuso.

No podemos prescindir de nuestro idealismo, de nuestras más elevadas y puras metas, pero ese idealismo ha de tomar tierra, ha de enraizar en este mundo, so pena de quedarnos en juegos de hermosas palabras, esbozar una entelequia, algo que no encarna, que sólo existe en nuestra imaginación. Ucrania opta mayoritariamente por la democracia, por vincularse a Europa y sus libertades y sus derechos. Nadie debería anteponerse a esta sagrada voluntad. * Patrono de la Fundación Ananta y cofundador del Foro Espiritual de Estella