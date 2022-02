¿Y si a Casero le confundió la multitarea?

Un poco de seriedad, por favor



No tiene ningún sentido, ninguno, que el PSOE haya metido en el Congreso la aprobación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la calle junto a un tema de pensiones para, solo unos días después, anunciar su derogación. No tiene ningún sentido tampoco que haya arrastrado a uno de sus socios, y menos cuando las relaciones de confianza están especialmente desgastadas por la propia acción de los socialistas de Madrid y de Euskadi. No tienen ningún sentido estos vaivenes normativos después de dos años de pandemia y un agotamiento generalizado. Y no tiene sentido apoyar lo que cuesta tanto seguir apoyando.

Asunto, resuelto. O no



Alberto Casero fue coherente en su equivocación y se equivocó a lo grande. Creo que es lo mejor que se puede decir de quien yerra a ojos de todos. "El diputado del PP que votó a favor de la reforma laboral se ha equivocado tres veces y el sistema funcionó siempre". Es decir: "Alberto Casero votó al revés en tres votaciones y no hay lugar a fallo técnico" (El Plural). El PP apelará a todas las instancias que pueda y no sería raro que alguna le diera la razón, vista la arbitrariedad de las y los jueces, por un lado, y la confianza del PP en las tendencias políticas de quienes imparten justicia, por otro.

Y en 2022 Facebook "reventó"



Pese al ruido en los medios y a lo avispados que han andado algunos vendiendo parcelas virtuales, Meta, el último invento de Facebook, no está convenciendo a nadie: "El 'crash' de Facebook (Meta Platforms) del jueves 3 de febrero ha supuesto la pérdida de más de 237.000 millones de dólares (207.000 millones de euros) de capitalización bursátil. (€) Arrastrando con ella al conjunto de las acciones tecnológicas y al mercado en general" (La Información). El problema se agrava con la concentración de tecnológicas sobre el parqué: "Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Tesla aglutinan la mitad del selectivo Nasdaq 100".

Ojalá lo haga también la "multitarea"



No he dejado de asentir mientras leía este texto en Magnet: "Todas esas pestañas abiertas en tu navegador están devorando tu concentración. Es hora de cerrarlas", que concluye: "La religión de la productividad nos ha preparado para creer que la multitarea es humanamente posible e incluso ideal". Albert Sanchis cita varias fuentes sobre "nuestros movimientos erráticos online" que incluso nos llevan a sentir "emociones como vergüenza y estrés, junto con la compulsión de cerrar pestañas". Pestañas que acaban por ser "reflejos de nuestra ansiedad por perder información y trabajo valiosos, y señales de nuestras aspiraciones".

Larga vida a Superlópez



Jan (nacido como Juan López Fernández hace 82 años) dibujó en 1973 la primera historia de Superlópez. Desde entonces y hasta esta misma semana, a un paso de cumplir 50 años, se ha seguido publicando. Pero el que el jueves llegó a los quioscos ha sido el último: el dibujante ha anunciado el fin de una era que es, básicamente, mi infancia y juventud. Superlópez fue mi superhéroe y mi personaje de tebeo favorito, le he dedicado muchas horas y seguía haciéndolo, preparando a la siguiente generación para apreciarlo en su justa medida. Solo sus fans entenderán que me despida así: "Lárgame un cilindrín, fotero".