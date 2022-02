¡Asalto al Ayuntamiento de Lorca!

Un peligro público

El asalto

Paramilitares, fachalecos y demás calaña. Estos saben de cerdos lo que viene en la cesta que les manda el señorito ultra. Cuidado. No lo tomemos a broma. Andan buscando lío. https://t.co/LzaYNVr9ii — Xabier Lapitz (@Xlapitz) January 31, 2022

Son iguales

?? Fotos que expresan odio.



?? Fotos de quienes siguen anclados en el pasado.



?? Pero la realidad es tozuda y las cifras reflejan que la @ertzaintzaEJGV es una policía profesional que€ ?? https://t.co/yxnv7l83SN pic.twitter.com/gzYsZAeRhB — Josu Erkoreka (@jerkoreka) January 29, 2022

Violencia directa

Tremendo lo de México. Cuarto periodista asesinado este mes. Su compañero da la noticia pidiendo perdón porque se le quiebra la voz. Y asegura que seguirán trabajando, denunciado la corrupción y la impunidad de los que aprietan el gatillo. DEP Roberto Toledo. https://t.co/ISJnNlqrra — Luis de Vega (@Ldevega) January 31, 2022

¡Pero si sale en la SER!

Creo que ase le va a hacer de noche esperando para batirse a Pedro Sánchez en unas generales. Y si llega a hacerlo lo hará para sacrificarse y perder, salvo que medie milagro, y no sumar con Vox pero por falta de escaños., cada vez más voces la nombran, ella se deja querer y, sobre todo, muestra que no tiene remilgos: "Ayuso hace un: 'Compartimos muchas cosas'" (El Independiente). Madrid es su escaparate, el del liberalismo y el libertinaje, ella llama a todo "libertad" pero con Vox la condena será para todas y todos.Nadie ha descrito tan bien comoelbuscando a los representantes de la ciudadanía que discutían el modelo de explotación de las macrogranjas: "Paramilitares, fachalecos y demás calaña. Estos saben de cerdos lo que viene en la cesta que les manda el señorito ultra. Cuidado. No lo tomemos a broma. Andan buscando lío". Es lo que son, en Lorca y en el Congreso, y es a lo que nos hemos acostumbrado sin que ya nos escandalice. Pero: ese ataque tiene una intención y, por lo tanto, unos instigadores. Es a ellos a los que hay que parar en seco.Hablamos de fascistas españoles pero podemos hablar de la misma manera de lossin ningún pudor y, por cierto, no con poco dinero: los anuncios falsos para la OPE que ha organizado el departamento vasco de Interior, en el que aparecenpero en momentos en los que, también tienen un intención, un instigador y, en este caso, un pagador. Y como los fascistas españoles, los euskofascistas tienen la misma intención antisistema y la misma necesidad de blanquearse y autojustificarse.En solo un mes, en lo que llevamos de año,. Roberto Toledo es el último informador, de momento, que ha perdido la vida por sus crónicas. Gracias a Luis de Vega vimos en Twitter cómo un compañero de Toledo daba la noticia "pidiendo perdón porque se le quiebra la voz. Y asegura qued de los que aprietan el gatillo". Por cierto, el asesinado también había pedido protección a las instituciones mexicanas, que asisten con una frialdad injustificable a la agresión de uno de los pilares de la democracia: el periodismo.En España hay un nuevo héroe del periodismo. Y no importa lo que pensemos: es nuevo, es un héroe y ejerce el periodismo mejor que nadie. Su nombre esy arranca espacio digital en Público para "abrir el derechizado panorama mediático a otras voces, otras ideas y otros discursos que no son habituales en los grandes medios de comunicación". Sí, el mismo Pablo Iglesias que, ha sido eurodiputado, diputado yy, desde que lo dejó, tieney una cuenta en Twitter con 2,6 millones de seguidores.