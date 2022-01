NO se muerde mucho la lengua el lehendakari ohia Carlos Garaikoetxea en la entrevista que hoy publicamos al hablar de la situación del partido que fundó, EA, y del riesgo –evidente desde el inicio– de que su coalición en EH Bildu acabe por engullirlo. "Coalición sí, integración no", como él apunta, es un equilibrio imposible en una alianza que ha decidido ser un partido en la práctica y con una formación radical hegemónica. Y es verdad que no es lo mismo una trayectoria pacífica y democrática que "otras trayectorias de nuestros socios". La solución es trágica.