Tratar al matón

NO hay una fórmula universal que acredite funcionar cuando uno se trata con un matón. Hay quien sostiene que el apaciguamiento permite controlar la relación para no dar pie a situaciones explosivas; otros afirman que un parfil duro permite proyectar firmeza y poner límites al matonismo demostrando que el peor escenario no es apetecible, ni siquiera en la expectativa de ganar el pulso. Eso se llama disuasión. La Historia nos dice que la disuasión ha provocado episodios sangrientos y dolorosos y el apaciguamiento, dolorosos y sangrientos. Sí, estamos hablando de Rusia.