La 'no guerra'

YA vuelve a resonar el eslógan No a la guerra ante la escalada de tensión en Ucrania. Nuevo cisma en el Gobierno de coalición, y van... Ayer, un Pablo Iglesias resucitado para el mitin dijo que a Europa no le interesa una confrontación militar con una potencia nuclear como Rusia. Que esto no va de ser prorrusos o pronorteamericanos. "No, propaz", proclamó. Claro, como lo de ni de derechas ni de izquierdas, ni feministas ni machistas, ni terrarredondistas o terraplanistas. Quizá no se hayan dado cuenta, pero en Ucrania ya hay una guerra, con miles de muertos.