¿Postura o postureo?

Está mal. Igual que siempre

Faxisten erasoak jasotzea bide onetik goazenaren seinalerik hoberena da.



Borreroak baditu milaka aurpegi. pic.twitter.com/IFFMvTEGKL — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) January 11, 2022

Saben que no es el foro y les da igual

Qué nivel

??Hoy he visitado la nueva carnicería que han abierto en la calle Pilar de Zaragoza, 57, Beica.



Allí les he mostrado mi apoyo al sector ganadero y mi agradecimiento por seguir trabajando por el pequeño comercio de proximidad en Guindalera. pic.twitter.com/rwnw30b4Yq — José Fernández Sánchez (@fernandezsj) January 11, 2022

¿Y los listos dónde están ahora?

Está clarísimo que 100 casos no suponen la misma gravedad ahora que hace un año. Pero ojo con pensar que tiene cero efecto sobre el sistema.



Hay algunas comunidades que han igualado o superado el pico de ocupación hospitalaria del invierno pasado.https://t.co/KddDmMbKug pic.twitter.com/qQppVogyBY — Raúl Sánchez ?? (@raulsanchezglez) January 11, 2022

Se fue a competir

Javi Martínez: "En el Athletic podía haber cobrado más que en Qatar" https://t.co/5yacQKqST5 — juanma velasco (@juanmavelascom) January 11, 2022

es un partido que soloo que mandan a Arnaldo Otegi al paredón están mal. Sin dudas, ni dobleces, ni medias tintas. Están igual de mal que cualquiera de las que han aparecido antes con, con insultos al lehendakari o con acusaciones gratuitas sobre negocios políticos. Y las reacciones a estas pintadas restándoles importancia tampoco son adecuadas. Nunca lo fueron. Si queremos una(que ya está bien de la guarrada y de lo que tenemos que leer), todas y todos debemos reaccionar a la vez.Laestán intentando trasladar a las instituciones vascaspara carne está fuera de lugar, literalmente: ese tipo de explotaciones no se dan en la CAV y, gracias al Teleberri, sabemos que. Así que la iniciativa del PP para atacar al ministro Garzón y la reacción de IU dentro de la coalición morada solo buscan importar un debate avivado, todo hay que decirlo, por los medios vascos que están dedicando excesivo tiempo y espacio a algo que no existe en el entorno. Es más: qué oportunidad perdida para, decidió que podía ser una buena idea tuitear esto: "Hoy he visitado la nueva carnicería que han abierto en la calle Pilar de Zaragoza, 57, Beica. Allí les he mostrado miy mi agradecimiento por seguir trabajando por el pequeño comercio de proximidad en Guindalera". Pero fue más allá e incluso creyó que su idea podía ser mejor con dosy chorizos, sujetándose las manos, como si estuviera pensando: "¡Hay que ver! Así que esto es una carnicería. Pues no hay sangre en el suelo ni huele a entresijos y gallinejas".Mucho más me ha preocupado este tuit de: "Está clarísimo que 100 casos no suponen la misma gravedad ahora que hace un año. Pero ojo con pensar que tiene cero efecto sobre el sistema. Hay algunas comunidades que han igualado o superado el pico de ocupación hospitalaria del invierno pasado". Lo que me lleva a pensar, no con cierta rabia incontenida: ¿dónde están los listos ahora,, que ya nadie enfermaba ni ocupaba camas en los hospitales? Está claro que no hemos salido mejores, pero algunos han salido dando ascazo.Hay un tema mucho menos importante que la pandemia que me genera cansancio también desde hace mucho más tiempo:. No sé si en otros equipos será igual, pero algunos de los que pasaron por San Mamés y a quienes quisimos son hoy como exparejas de esas que no dejan de entrometerse. ¿Qué demonios me importa a mí por qué Javi Martínez eligió ir a Qatar si hasta me parece mal que le insinuáramos que podía volver al Athletic? Pues bien, le han preguntado y ha respondido: "En el Athletic podía haber cobrado más". Claro, igual se ha ido a la liga qatarí por su nivel competitivo.